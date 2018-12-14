Россиянин напал на китайца и отобрал у него шишек на 3,4 млн рублей
В поселке Биракан Облученского района Еврейской автономной области мужчина с несколькими соучастниками отобрал у гражданина КНР 100 тыс. руб., а также кедровые шишки на сумму более 3,4 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре нынешнего года. Также уточняется, что нападение было совершено на складе.
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«По подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний житель поселка Теплоозерск, которому предъявлено обвинение по статье «разбой», — сообщили в прокуратуре.
Об остальных участниках нападения информации нет.
Ранее сообщалось, что двух хабаровских тигров лишили свободы из-за убийства сборщика шишек.