Россиянин напал на китайца и отобрал у него шишек на 3,4 млн рублей

В поселке Биракан Облученского района Еврейской автономной области мужчина с несколькими соучастниками отобрал у гражданина КНР 100 тыс. руб., а также кедровые шишки на сумму более 3,4 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре нынешнего года. Также уточняется, что нападение было совершено на складе.

Реклама

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний житель поселка Теплоозерск, которому предъявлено обвинение по статье «разбой», — сообщили в прокуратуре.

Об остальных участниках нападения информации нет.

Ранее сообщалось, что двух хабаровских тигров лишили свободы из-за убийства сборщика шишек.