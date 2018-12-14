В Хабаровске за час сняли двух пьяных дебоширов с авиарейсов

В аэропорту Хабаровска с рейсов сняли двух нетрезвых мужчин, которые нарушали общественный порядок. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что полицейским сообщили о дебоширах с интервалом в один час. Отмечается, что нетрезвые мужчины хотели совершить перелеты по маршрутам Хабаровск — Новосибирск и Хабаровск — Красноярск.

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«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности 54-летний житель Новосибирска и 27-летний житель Хабаровского края», — говорится на сайте.

Подчеркивается, что проведенное медицинское обследование подтвердило факт алкогольного опьянения мужчин.

Ранее сообщалось, что пьяного дебошира рейса из Москвы задержали в Сочи.