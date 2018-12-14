ИГ взяло ответственность за атаку в Страсбурге

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Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за атаку во французском Старсбурге, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с ИГ.

На сайте Amaq заявили, что нападавший был участником ИГ. Составители заявления не привели никаких доказательств причастности стрелка к террористической группировке.

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Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге. Мужчина по имени Шериф Чекатт пытался спрятаться на складе в районе Майнау, он был застрелен при попытке открыть огонь по полицейским. Другие подробности о нем в данный момент неизвестны.

Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате нападения три человека погибли, еще 13 получили ранения.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.