Глава МВД Франции подтвердил смерть стрелка из Страсбурга

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что он также проинформировал об этом президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа.

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Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был ликвидирован полицией. Мужчина по имени Шериф Чекатт пытался спрятаться на складе в районе Майнау. Другие подробности о нем в данный момент неизвестны.

Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате нападения три человека погибли, еще 13 получили ранения.