Калининградский губернатор объяснил скандал с памятником Канту

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Газете.Ru» рассказал о скандале с памятником Канту, имя которого вошло в шорт-лист конкурса о присвоении городским аэропортам имен соотечественников.

Алиханов отметил, что Кант — один из величайших философов, родившийся в Кенигсберге, и калининградцы считают Канта символом города.

Реклама

«Что касается самих вандалов, то я как-то уже высказал такую несколько конспирологическую версию — что это такая провокация, несомненно, спровоцированная этим голосованием. Это явно плакатная история, которая нацелена не на Калининград. Это комедия! Человек, во всяком случае со здоровой головой, такого никогда не напишет», — прокомментировал губернатор содержание листовок, которые разбрасывали вандалы.

Алиханов добавил, что «это очень удобная тема для продажи куда-то вовне».

В Калининграде неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта. Кроме того, был испорчен монумент Канту и мемориальная табличка на доме, в котором родился и жил мыслитель. У памятника рядом с одним из зданий Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта оказались разбросаны листовки с обращением к студентам. Кант там называется врагом, а его имя — «чуждым», «поганым» и «вражьим».