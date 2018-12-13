СБУ обвинила митрополита УПЦ в планах сорвать Объединительный собор

Служба безопасности Украины обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в причастности к провокациям по срыву «объединительного собора». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, на Украине готовятся протестные акции во время проведения Объединительного собора.

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Как отмечается, в СБУ считают, что митрополит Павел является координатором этих акций.

Ранее сообщалось, что в синод УПЦ объявил Объединительный собор «незаконным собранием».