Суд арестовал одного из участников сети по сбору денег для террористов

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Суд в Москве арестовал одного из семи участников подпольной сети по сбору денег для боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) и «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Черемушкинского суда Москвы Ирэну Козаеву.

Отмечается, что суд, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал участника сети Байзарова до 21 января 2019 года. Ходатайство в отношении остальных шести человек рассмотрят в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что в Московском регионе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане задержали семь человек, которые под видом благотворительности собирали деньги для террористов. Всего задержанным удалось собрать более 38 млн. руб.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.