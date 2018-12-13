Украинскую журналистку депортируют из России
Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В пресс-службе отметили, что с лета 2018 года журналистка фактически незаконно находилась на территории России.
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Отмечается, что решение о выдворении Бойко было принято на основании ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).
Ранее сообщалось, что журналистку, пропавшую в Москве, нашли в центре для мигрантов.