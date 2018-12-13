ДНР передала Киеву 13 заключенных

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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передали Киеву 13 осужденных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский омбудсмен уточнила, что эти заключенные были осуждены до событий 2014 года, и выразили желание отбывать наказание на подконтрольной властям Украины территории.

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Как отмечается, передача состоялась на линии соприкосновения на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое».

Подчеркивается, что власти ДНР также отдали уголовные дела заключенных.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ЛНР передала Киеву десятки осужденных.