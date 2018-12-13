В МИД России рассказали о роли США в церковном расколе на Украине

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты способствуют церковному расколу на украинской территории. Об этом она сказала на брифинге.

По ее словам, через «активное вмешательство» США на Украине происходит насаждение автокефалии, которая чужда миллионам православных украинцев. Кроме того, американская сторона поощряет «раскольнические шаги» президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.

Ранее более 45 депутатов Верховной рады потребовали признать неправомерным принятое парламентом обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею об автокефалии.