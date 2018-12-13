Загоревшийся в Москве склад приехали тушить два пожарных поезда
Пожар на складе на востоке Москвы тушат 16 единиц техники, 50 человек личного состава МЧС и два пожарных поезда. Об этом сообщается в твиттере МЧС.
«Задействовано 50 человек личного состава, 2 пожарных поезда, 16 ед. техники», — говорится в твиттере ведомства.
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Подчеркивается, что сил для тушения возгорания «достаточно».
Также представители МЧС отметили, что возгорание произошло на Сокольническом Валу, д. 1Л.
Позднее московские спасатели сообщили о ликвидации возгорания.
Ранее стало известно о возгорании склада.