Загоревшийся в Москве склад приехали тушить два пожарных поезда

Пожар на складе на востоке Москвы тушат 16 единиц техники, 50 человек личного состава МЧС и два пожарных поезда. Об этом сообщается в твиттере МЧС.

«Задействовано 50 человек личного состава, 2 пожарных поезда, 16 ед. техники», — говорится в твиттере ведомства.

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Подчеркивается, что сил для тушения возгорания «достаточно».

Также представители МЧС отметили, что возгорание произошло на Сокольническом Валу, д. 1Л.

Позднее московские спасатели сообщили о ликвидации возгорания.

Ранее стало известно о возгорании склада.