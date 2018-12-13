Установлены личности бросивших гранату в полицейских в Назрани
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что правоохранители установили личности мужчин, которые напали на силовиков. Слова Евкурова передает РИА «Новости».
«Преступники ликвидированы, их личности установлены», — процитировал слова Евкурова его помощник Артем Перехрист.
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Также глава Ингушетии отметил, что в данный момент силовые структуры проводят необходимые оперативные мероприятия.
Мотивы нападавших в настоящее время неизвестны.
Ранее источник рассказал о состоянии раненных в Назрани силовиков.