Арестованный командир катера ВМС Украины выдвинул суду ультиматум

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Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, который был арестован в результате инцидента в Керченском проливе, заявил, что не будет давать показания до тех пор, пока его подчиненные не будут освобождены. Об этом в своем фейсбуке написал его адвокат Илья Новиков.

«Как командир он [Мокряк] считает, что он один отвечает за происходящее на борту», — подчеркнул Новиков.

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Адвокат задержанного моряка отметил, что, по мнению Мокряка, экипаж катера выполнял поставленные приказы и, следовательно, не может быть привлечен к ответственности.

Также Новиков написал, что капитан требует, чтобы с ним его и экипажем обращались как с военнопленными.

Ранее украинский омбудсмен рассказала о состоянии задержанных украинских моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.