Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США
Посольство России в Вашингтоне в твиттере заявило, что российские дипломаты посетили арестованную в США Марию Бутину.
По данным дипмиссии, Бутина находится в изоляции в течение 22 часов в сутки.
Как отмечается, это плохо сказывается на здоровье арестованной в США россиянки.
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При этом в посольстве подчеркнули, что российские дипломаты потребовали перевода Бутиной на гуманные условия содержания.
Ранее сообщалось, что суд в США перенес дату слушаний, на которых Бутина может признать вину.