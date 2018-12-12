Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США

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Посольство России в Вашингтоне в твиттере заявило, что российские дипломаты посетили арестованную в США Марию Бутину.

По данным дипмиссии, Бутина находится в изоляции в течение 22 часов в сутки.

Как отмечается, это плохо сказывается на здоровье арестованной в США россиянки.

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При этом в посольстве подчеркнули, что российские дипломаты потребовали перевода Бутиной на гуманные условия содержания.

Ранее сообщалось, что суд в США перенес дату слушаний, на которых Бутина может признать вину.