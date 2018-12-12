МИД России отреагировал на стрельбу в Страсбурге
Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе во французском Страсбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Скорбим вместе с близкими погибших и выражаем сочувствие пострадавшим», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что данный инцидент подтверждает необходимость объединения усилий международного сообщества перед лицом террористической угрозы.
Ранее сообщалось, что в Страсбурге задержали родителей подозреваемого в стрельбе.