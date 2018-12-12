Депутаты Рады обжаловали в КСУ обращение Порошенко об автокефалии

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Более 45 депутатов Верховной рады потребовали признать неправомерным принятое парламентом обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею об автокефалии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, парламентарии подали постановление в Конституционный суд Украины (КСУ).

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Как отмечается, речь идет об обращении Порошенко к Варфоломею с просьбой предоставить разрешения на автокефалию для церкви на Украине.

При этом постановление подписали 47 депутатов Верховной рады.

Ранее сообщалось, что патриарх Киевский пригрозил сорвать Объединительный собор.