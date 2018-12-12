МЧС предупредило о гололедице в Подмосковье

МЧС России предупреждает о гололедице в Подмосковье ночью и днем 13 декабря, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.

Уточняется, что в Московской области ожидается снег, гололедица, местами сильная.

В МЧС призвали водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов — обходить места с наклонной поверхностью, а на опасной дороге быть предельно внимательными и не торопиться.

Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве остается повышенным.