Борис Джонсон сравнил свое похудение с легким выходом Британии из ЕС

Британский политик Борис Джонсон, рассказал ,что благодаря советам французского врача и общению самому себе, смог сбросить за две недели более 5 килограмм, пишет Mirror.

Джонсон рассказал, что отказался от вредных привычек и даже от сыра. В утренний рацион политика входит каша с орехами, а на вечеринках он пьет обычную воду вместо шипучих напитков. По его словам, сброшенные килограммы и правильное питание смогли улучшить его зрение и настроение.

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Он сравнил потерю веса с мечтами Британии о легком выходе из Евросоюза (Brexit). Джонсон считает, что страна также должна внести определенные изменения, если хочет покинуть ЕС.

«Мы знаем, что нужно быть проворнее, если мы хотим воспользоваться всеми свободами», — добавил Джонсон.

До Рождества британский политик планирует сбросить оставшиеся лишние килограммы и приблизить свое физическое состояние к тому, что было в университете.

«Если я смогу это сделать, то сможем и все мы», — подытожил Джонсон.

Ранее сообщалось, что чучело Бориса Джонсона сожгут в ночь Гая Фокса в Великобритании.