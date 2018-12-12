Путин заявил о планах ежегодно и единовременно выплачивать помощь ветеранам

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Президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство хочет ежегодно выплачивать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны единовременно, а не только к юбилейным датам, передает РИА «Новости».

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участником Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», — сказал Путин.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания оргкомитета «Победа», который координирует работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы.