Путин заявил о планах ежегодно и единовременно выплачивать помощь ветеранам
Президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство хочет ежегодно выплачивать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны единовременно, а не только к юбилейным датам, передает РИА «Новости».
«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участником Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», — сказал Путин.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания оргкомитета «Победа», который координирует работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы.