Госдума спустя пять лет приняла закон о любительской рыбалке
Госдума приняла закон о любительской рыбалке, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в первом чтении закон был принял пять лет назад, в декабре 2013 года.
Новый закон закрепляет норму о бесплатном рыболовстве в личных целях, также сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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При этом вводятся запрет на электроудочки и ограничение на продажу сетей. Также запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с электронными средствами обнаружения рыбы.
По данным опроса, каждый четвертый россиянин считает себя рыбаком.