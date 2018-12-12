Госдума спустя пять лет приняла закон о любительской рыбалке

Госдума приняла закон о любительской рыбалке, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в первом чтении закон был принял пять лет назад, в декабре 2013 года.

Новый закон закрепляет норму о бесплатном рыболовстве в личных целях, также сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Реклама

При этом вводятся запрет на электроудочки и ограничение на продажу сетей. Также запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с электронными средствами обнаружения рыбы.

По данным опроса, каждый четвертый россиянин считает себя рыбаком.