Сотрудника Ространснадзора уволили из-за 66 машин его жены
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал о том, что по итогам одной из прокурорских проверок был уволен чиновник Ространснадзора, чья супруга приобрела 66 автомобилей.
«Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», — сказал Чайка.
Реклама
Всего, по словам генпрокурора, в настоящий момент в судах находятся прокурорские иски об изъятии у чиновников имущества на общую сумму в 4 млрд рублей.
Ранее Чайка рассказал о тысячах осужденных по делам о коррупции в 2018 году.