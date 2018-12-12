Сотрудника Ространснадзора уволили из-за 66 машин его жены

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал о том, что по итогам одной из прокурорских проверок был уволен чиновник Ространснадзора, чья супруга приобрела 66 автомобилей.

«Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», — сказал Чайка.

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Всего, по словам генпрокурора, в настоящий момент в судах находятся прокурорские иски об изъятии у чиновников имущества на общую сумму в 4 млрд рублей.

Ранее Чайка рассказал о тысячах осужденных по делам о коррупции в 2018 году.