Песков отреагировал на сбор подписей против онкобольных детей в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на ситуацию со сбором подписей за выселение семей с онкобольными детьми в одном из московских домов, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, это, безусловно, достаточно резонансная новость, к сожалению, которую мы тоже читаем вместе с вами в средствах массовой информации. Безусловно, это не может быть вопросом, которым мы занимаемся в администрации президента. Мы только можем выразить сожаление в этой связи, и можем надеяться просто на то, что жители, может быть, не сочтут за труд как-то ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что «в целом» не может прокомментировать происходящее, так как эта ситуация не является вопросом Кремля.

Ранее сообщалось, что фонд «Подари жизнь» прокомментировал сообщения о переезде ребенка с раком из-за травли в Москве.