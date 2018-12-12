Песков отреагировал на сбор подписей против онкобольных детей в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на ситуацию со сбором подписей за выселение семей с онкобольными детьми в одном из московских домов, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, это, безусловно, достаточно резонансная новость, к сожалению, которую мы тоже читаем вместе с вами в средствах массовой информации. Безусловно, это не может быть вопросом, которым мы занимаемся в администрации президента. Мы только можем выразить сожаление в этой связи, и можем надеяться просто на то, что жители, может быть, не сочтут за труд как-то ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что «в целом» не может прокомментировать происходящее, так как эта ситуация не является вопросом Кремля.
Ранее сообщалось, что фонд «Подари жизнь» прокомментировал сообщения о переезде ребенка с раком из-за травли в Москве.