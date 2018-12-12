Чайка рассказал о тысячах осужденных по делам о коррупции в 2018 году

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По словам генерального прокурора России Юрия Чайки, в 2018 году по делам о коррупции в России были осуждены около 8,5 тысяч человек. Об этом генпрокурор рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что за год по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности было вынесено 7,8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 8,5 тысяч человек.

Чайка рассказал, что за коррупцию были осуждены 837 сотрудников правоохранительных органов, 63 депутата регионального и муниципального уровня, а также 606 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.