Самолет задел хвостом взлетную полосу в Якутии

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Руководитель межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Сергей Киричек заявил о начале расследования инцидента с самолетом Boeing 737-800, который при попытке взлета в Нерюнгри в Якутии задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, передает ТАСС.

«Проводится расследование причин инцидента», — сказал Киричек.

Сообщается, что экипаж самолета принял решение о прекращении полета при взлете и полной остановке самолета. На борту самолета находились 103 человек и шесть членов экипажа, в результате произошедшего никто не пострадал.