В Москве семья с больными раком детьми уехала из квартиры на фоне скандала
В Москве семья с больными раком детьми покинула квартиру в Коньково, передает m24.
Уточняется, что речь идет о семье с онкобольными детьми. Петицию, предполагающую их выселение, подписали жители дома.
Как отмечается, отъезд семьи подтвердили соседи, а также мать одного из детей.
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«У меня нет информации, что они съехали, может они просто на время уехали», — заявила хозяйка квартиры.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России проводит доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что жители одного из столичных домов собирают подписи против сдачи квартиры семьям с онкобольными детьми. Сбор подписей организовала старшая по подъезду, которая считает, что рак является заразным заболеванием.