Глава МВД Франции прояснил ситуацию с жертвами стрельбы в Страсбурге

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Глава французского МВД Кристоф Кастанер выступил с заявлением по поводу стрельбы в Страсбурге, передает BFM.

По словам министра, в результате произошедшего три человека были убиты, еще 12 пострадали. Стрельба произошла в 19.50 (21.50 мск).

«Этот мужчина (устроивший стрельбу. — Газета.Ru) был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона», — сказал Кастанер.

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Он добавил, что в отношении подозреваемого выносились приговоры во Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся.

Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего погибли три человека, еще 12 получили ранения.