Власти Франции уточнили число пострадавших при стрельбе в Страсбурге

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В префектуре французского региона Гранд-Эст уточнили данные о погибших и пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге, передает РИА «Новости».

Согласно данным властей, два человека погибли в результате произошедшего, еще 12 пострадали. При этом шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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«Все люди, находящиеся в Страсбурге, в частности, в районе Нойдорф, должны оставаться в укрытии», — говорится в заявлении.

Уточняется, что правоохранительные органы оцепили часть Страсбурга. Движение общественного транспорта было прекращено.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга достигло четырех.

Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего, по подтвержденной информации, погибли два человека, еще 12 получили ранения.

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