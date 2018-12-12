Захарова призвала россиян во Франции к осторожности
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала находящихся во Франции граждан России быть осторожными на фоне сообщений о стрельбе в Страсбурге, передает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время страсбургское консульство России занимается проверкой данных о пострадавших в ходе инцидента россиянах.
«Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность», — сказала Захарова.
Она добавила, что при чрезвычайной ситуации необходимо связаться с загранучреждениями России на французской территории.
Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в Страсбурге удвоилось.
Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В ней были убиты четыре человека, еще 12 получили ранения.
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