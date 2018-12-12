Источник: во Франции сочли стрельбу в Страсбурге терактом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/867/12091867/RTX6I5HT-pic905-895x505-88826.jpg">

Источник во французской прокуратуре рассказал, что власти рассматривают стрельбу в центре Страсбурга как теракт. Об этом сообщает BFM.

По его словам, расследованием произошедшего занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Согласно последней информации, устроивший стрельбу был ранен в перестрелке с военнослужащими. В настоящее время на месте инцидента снова слышны звуки выстрелов.

Ранее сообщалось, что на рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря произошла стрельба. В ней были убиты два человека, еще 11 получили ранения.