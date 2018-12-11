В больницах Страсбурга активировали экстренный план после стрельбы
В больницах Страсбурга был активирован чрезвычайный протокол под названием «белый план» после того, как в результате стрельбы в центре города один человек погиб и несколько получили ранения, передает Franceinfo.
«Белый план» — чрезвычайная мера французских спасательных служб, применяемая во время нападений, эпидемий и природных катастроф.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Страсбурге один человек погиб и еще девять получили раненые.