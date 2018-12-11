В больницах Страсбурга активировали экстренный план после стрельбы

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В больницах Страсбурга был активирован чрезвычайный протокол под названием «белый план» после того, как в результате стрельбы в центре города один человек погиб и несколько получили ранения, передает Franceinfo.

«Белый план» — чрезвычайная мера французских спасательных служб, применяемая во время нападений, эпидемий и природных катастроф.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Страсбурге один человек погиб и еще девять получили раненые.