Путин назвал недопустимым содержание десятков людей в одной камере
Президент России Владимир Путин назвал недопустимым содержание в одной камере заключения десятков людей, передает РИА «Новости».
«Хотя, конечно, люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно. Полностью согласен», — сказал Путин.
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Он также назвал соблюдение прав человека в местах лишения свободы очень острой темой и отметил, что власти пытаются держать ее в поле зрения.
Ранее сообщалось, что Путин допустил изменение закона о митингах.