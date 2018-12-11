Путин назвал недопустимым содержание десятков людей в одной камере

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Президент России Владимир Путин назвал недопустимым содержание в одной камере заключения десятков людей, передает РИА «Новости».

«Хотя, конечно, люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно. Полностью согласен», — сказал Путин.

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Он также назвал соблюдение прав человека в местах лишения свободы очень острой темой и отметил, что власти пытаются держать ее в поле зрения.

Ранее сообщалось, что Путин допустил изменение закона о митингах.