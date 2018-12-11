Axios: американцы более всех в Европе открыты к увеличению числа мигрантов

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Американцы более открыты к росту мигрантов, чем жители большинства стран в Европе — такие результаты следуют из нового опроса Pew Research Center. Об этом сообщает Axios.

Более половины респондентов в США (68%) готовы к большему потоку мигрантов или к сохранению их текущего количества на территории страны. Еще 29% американцев высказались за то, чтобы количество мигрантов США сократилось.

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Самая «открытой» к росту миграционного потока страной стала Япония. 89% человек готовы принять больше мигрантов или оставить их количество на том же уровне, согласно результатам опроса. Япония характерна своим исторически низким уровнем мигрантов в стране, но тем не менее, государство в настоящее время сталкивается с серьезным демографическим кризисом, поясняет издание.

В России, Израиле, ЮАР, Италии, Венгрии, Греции и Швеции большинство выступает за сокращение количества мигрантов. Так, среди российских реcпондентов 67% высказались за то, чтобы мигрантов на территории страны стало меньше. За увеличение или сохранения текущего количества мигрантов выступили 30% опрошенных, следует из результатов опроса.