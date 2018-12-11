В Чебоксарах девушка упала с 15 этажа и выжила

В Чебоксарах девушка выпала с 15 этажа жилого дома и осталась жива, передает РИА «Новости».

«Восемнадцатилетняя девушка упала с высоты 15 этажа и осталась жива. Она проломила козырек подъезда, что, возможно, и спасло ей жизнь. Ей срочно госпитализировали», — сообщили в СК по Чувашской Республике.

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Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины падения.

Ранее в Москве подросток упал с 12 этажа в сугроб и выжил.