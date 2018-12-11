Глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей

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Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей, передает ТАСС.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — сообщил адвокат Шота Горгадзе.

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Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности.

В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию ФБК о том, что продукты для ведомства закупаются по ценам выше рыночных.

В октября Навальный согласился на «дуэль» с Золотовым, но предложил провести ее в формате дебатов на федеральном телеканале или на YouTube-канале. После глава Росгвардии сообщил, что сам ролик пока не видел, но пообещал посмотреть, когда вернется в Москву. На предложение о дебатах Золотов ответил, что приглашал Навального «на другое». По его словам, речь шла о «спортивном соревновании». После этого Золотов предложил проверить Навального на полиграфе‍.