В ФСБ рассказали о противодействии терроризму в 2018 году
Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о противодействии ведомства терроризму в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, за прошедший год были ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей ячеек. Еще 36 главарей террористических групп были задержаны, также были задержаны 236 боевиков и 589 пособников террористов.
Кроме того, 10 тыс. человек, которые подозреваются в причастности к терроризму, не смогли въехать в Россию. Также ведомство предотвратило выезд в зону боевых действий на Ближнем Востоке более чем 60 россиянам и иностранцев.
«В результате реализации комплекса мер в текущем году значительно снизилось число совершенных преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов», — подчеркнул Бортников.
Ранее сообщалось, что разведка Украины могла готовить теракты в Крыму.