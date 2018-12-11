В ФСБ рассказали о противодействии терроризму в 2018 году

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о противодействии ведомства терроризму в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, за прошедший год были ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей ячеек. Еще 36 главарей террористических групп были задержаны, также были задержаны 236 боевиков и 589 пособников террористов.

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Кроме того, 10 тыс. человек, которые подозреваются в причастности к терроризму, не смогли въехать в Россию. Также ведомство предотвратило выезд в зону боевых действий на Ближнем Востоке более чем 60 россиянам и иностранцев.

«В результате реализации комплекса мер в текущем году значительно снизилось число совершенных преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов», — подчеркнул Бортников.

Ранее сообщалось, что разведка Украины могла готовить теракты в Крыму.