Украинцы поделились мнением о разрыве договора о дружбе с Россией

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Украинский телеканал NewsOne провел среди жителей страны опрос после принятия закона о разрыве договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

В прямом эфире зрителям телеканала задали вопрос, кому на пользу сработает прекращение договора о дружбе.

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Из более чем 10 тыс. человек, которые позвонили в студию и ответили на вопрос, только 7% посчитали, что разрыв договора будет полезен Украине. Остальные посчитали, что это будет выгодно российской стороне.

Ранее сообщалось, что в газете Верховной рады опубликовали текст закона о прекращении договора о дружбе Украины и России.