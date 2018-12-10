Названа дата слушаний, на которых Бутина может признать свою вину

Суд США назначил дату слушаний по делу россиянки Марии Бутиной, на которых она может признать свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, заседание пройдет 12 декабря.

«Удовлетворить совместное ходатайство о назначении слушаний по изменению заявления (подсудимой. — «Газета.Ru») о признании вины. Слушания назначены на 12 декабря 2018 года в 15:15 (23.15 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн.

Ранее поступила информация о том, что Бутина, которая подозревается в шпионаже, может признать свою вину. Сторона защиты и обвинения подали совместное ходатайство, чтобы назначить слушания.