В посольстве России ответили на осквернение памятника в Латвии

Посольство России в Латвии призвало местные власти провести расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским солдатам на большом воинском кладбище в Риге. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке.

По мнению российского представительства, это «мерзкий акт вандализма».

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«Рассчитываем на адекватную реакцию латвийской общественности на этот вопиющий случай вандализма, являющийся очередным проявлением т.н. «войны с памятниками», — подчеркнули в посольстве.

В ведомстве призвали принять незамедлительные меры.

«Ожидаем, что будут предприняты необходимые усилия для недопущения подобных хулиганских действий в будущем», — отмечается в обращении посольства.

Ранее сообщалось, что в Латвии осквернили памятник советским солдатам.