Состояние Савченко ухудшилось после объявления голодовки

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По словам Веры Савченко, сестры депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которая была арестована по подозрению в подготовке терактов, состояние ее сестры ухудшилось после объявления сухой голодовки, передает РИА «Новости».

«Она выглядит очень плохо. Я не видела ее такой никогда… Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью», — сообщила Вера Савченко.

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Она отметила, что сухая голодовка Савченко продолжается пять дней.

Ранее сообщалось, что Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО.