Задержанные в Грузии украинцы планировали устроить провокацию на деньги Саакашвили

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В Тбилиси заподозрили задержанных в городе украинцев в стремлении устроить беспорядки на митинге. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на местное телевидение.

Как отмечается, семеро граждан Украины должны были устроить провокации на митинге сторонников проигравшего президентские выборы Григола Вашадзе.

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По словам полковника Вячеслава Власенко, провокации должны были осуществляться на деньги экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«На этой акции могли быть выстрелы, чтобы впоследствии оппозиция обвинила в этом силовые структуры Грузии», — сказал Власенко.

Ранее на Украине прояснили ситуацию с задержанием депутатов в Грузии.