Аномальные сугробы зафиксированы в Москве

В Москве высота сугробов вдвое превысила показатели климатической нормы,передает агентство «Москва».

По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова из-за прошедших в столице снегопадов увеличилась до 17 см.

«Снегопад, который начался в столичном регионе еще накануне и продолжается до сих пор, принес в Москву около 5 мм осадков. Так что нет ничего удивительно в том, что в мегаполисе сугробы заметно подросли. По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 см — это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря», — рассказали в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что слабые осадки продолжатся до конца дня, но сугробы выше не станут.