Неизвестные обстреляли из пневматики трамваи в Москве

Неизвестные обстреляли из пневматики семь трамвайных вагонов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе метро Бабушкинская. Неизвестные обстреляли из пневматики трамваи 17-го маршрута. В течение часа вместо них ходили автобусы.

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Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы двое неизвестных обстреляли трамвай.