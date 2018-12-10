CNN обнародовал последние слова Хашукджи
Телеканал CNN обнародовал последние слова оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
По словам источника, ознакомившегося с аудиозаписями, сделанными в момент убийства, перед смертью Хашукджи сказал: «Я не могу дышать».
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Отмечается, что предполагаемым исполнителям порекомендовали включить музыку, чтобы заглушить звуки борьбы и убийства. Также, как сообщил источник телеканала, из записи было ясно, что убийство планировали заранее.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи.