CNN обнародовал последние слова Хашукджи

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Телеканал CNN обнародовал последние слова оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам источника, ознакомившегося с аудиозаписями, сделанными в момент убийства, перед смертью Хашукджи сказал: «Я не могу дышать».

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Отмечается, что предполагаемым исполнителям порекомендовали включить музыку, чтобы заглушить звуки борьбы и убийства. Также, как сообщил источник телеканала, из записи было ясно, что убийство планировали заранее.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи.