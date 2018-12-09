Нарышкин рассказал о правде в «деле Скрипалей»

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правду о «деле Скрипалей» может раскрыть только совместное расследование Великобритании и России, передает РИА «Новости».

Он добавил, что британская сторона не идет навстречу российским предложениям о помощи и уничтожает улики.

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По его словам, российские власти воспринимают британское расследование «как фарс, как провокацию».

Ранее сообщалось, что посольство России снова направило ноту в МИД Великобритании по поводу инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.