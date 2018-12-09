Патриарх Кирилл: церковь на Украине строится не от бога

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «единая поместная церковь», которую создают на Украине, строится на злобе и ненависти, а потому не может быть «от бога», передает РИА «Новости».

Он призвал обратить внимание на слова и интонации «тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь».

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«Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть могут быть от бога? Да нет же!» — сказал Кирилл.

По его мнению, борцы за независимую украинскую церковь готовы губить жизни других людей, ломать их церковную жизнь ради своих целей. Также он призвал сравнить высказывания «лидеров раскола» и блаженнейшего Онуфрия.

«Молятся, плачут люди о том, что есть раскол. Но никто же ведь не предлагает государству уничтожить раскол силой, и даже грубых слов в адрес раскольников не говорят», — отметил Кирилл.

В заключение он выразил веру в то, что церковь православная устоит, и раскольнические объединения не смогут «оторвать верующих людей от жизни во свете божием».

Ранее патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении конституции Украины.