Названа причина крупной аварии на водоводе в Симферополе

Авария на водоводе в Симферополе, в результате которой без воды остались десятки тысяч человек, произошла из-за трещины в трубе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора симферопольского филиала предприятия «Вода Крыма» Романа Восколупова.

«Чугунная труба лопнула, и когда обвал был, еще больше повредили», — заявил Восколупов.

Реклама

Он добавил, что ситуация будет исправлена в течение суток.

«По нашим расчетам, в течение этих суток все будет устранено. Уже видим четкое повреждение. Работы идут очень плотно», — подчеркнул Восколупов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе погиб рабочий из-за крупной аварии на водоводе.