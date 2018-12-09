В Барнауле жители сотен домов остались без отопления
В Барнауле жители сотен домов вторые сутки остаются без отопления в 20-градусный мороз из-за порыва теплотрассы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, отопления, в частности, нет в двух детских садах, нескольких школах и трех медицинских учреждениях.
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Как отмечается, местные власти завершили ремонт теплотрассы и намерены в ближайшее время начать подачу тепла в дома.
Ранее сообщалось, что Салехард остался без электричества из-за аварии.