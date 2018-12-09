Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей

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Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает «российский след» в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, британские полицейские намерены переквалифицировать их смерти как «подозрительные» из-за этой информации.

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Как отмечается, новую информацию получили сотрудники подразделения Скотленд-Ярда, которые проводят расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Издание подчеркивает, что британские полицейские планируют перепроверить обстоятельства смерти предпринимателя Скота Янга, который скончался в 2014 году.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Британии усилят давление на российских бизнесменов.