NYT: зять Трампа регулярно общался с саудовским принцем после убийства Хашукджи

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Старший советник и зять американского президента Джаред Кушнер встречался с саудовским принцем Мухаммедом бин Сальманом после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The New York Times.

По словам источников в Белом доме, принц Саудовской Аравии и его советники последовательно выстраивали личные отношения с Кушнером и самим Трампом. При этом принц и советник регулярно общаются по смс и телефону, а их общение продолжается и после инцидента с Хашукджи.

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Как отмечается, источники издания опасаются, что Кушнер мог оказаться под влиянием бин Сальмана и начать действовать в интересах саудовской стороны.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа пытается замять инцидент с убийством саудовского журналиста.