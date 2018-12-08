В Ростове-на-Дону самолет совершил внеплановую посадку из-за смерти пассажира
Источник в правоохранительных органах Южного федерального округа проинформировал о внеплановой посадке самолета, который летел в Москву из Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что лайнер совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что один из пассажиров на борту умер.
Реклама
«Самолет сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем», — сказал источник.
Уточнятся, что в ближайшее время самолет продолжит полет в Москву.