В Ростове-на-Дону самолет совершил внеплановую посадку из-за смерти пассажира

Источник в правоохранительных органах Южного федерального округа проинформировал о внеплановой посадке самолета, который летел в Москву из Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лайнер совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что один из пассажиров на борту умер.

Реклама

«Самолет сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем», — сказал источник.

Уточнятся, что в ближайшее время самолет продолжит полет в Москву.

Ранее Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета.